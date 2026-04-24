Megvádolták A. Lászlót, aki két ütéssel megölte Gábort a Morrison’s-ban

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal az A. Lászlóval szemben, aki tavaly november végén két ütéssel megölt egy 25 éves fiatalt Budapesten, a Szent István körúton lévő Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 39 éves erdélyi férfi már ittasan érkezett a szórakozóhelyre, ahol tovább folytatta az italozást. Később a diszkó dohányzásra kijelölt udvarán összeszólalkozott az ott szintén vendégként, baráti társaságával tartózkodó fiatalemberrel.

Ennek során A. László közelről, ököllel nagy erővel arcon ütötte a vele szemben álló Gábort, aki összekulcsolva tartotta a kezeit a háta mögött. A fiatalember elvesztette az egyensúlyát, megfordult a tengelye körül, és összegörnyedt. A kőművesként dolgozó férfi ekkor még közelebbről, ököllel nagy erővel állba vágta. Gábor elvesztette az eszméletét, és a térkőburkolatra zuhant.

Megelőző ütésre hivatkozik a tettes

A diszkó egészségügyi dolgozója megkezdte a fiatal szakszerű ellátását. A kiérkező mentők kórházba vitték a 25 éves férfit, de az életét már nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták. Úgy tudjuk, hogy a második ütés volt akkora erejű, ami eltörte az áldozat nyakcsigolyáját.

A. László azt mondta a rendőrségi kihallgatásán, hogy csak poénkodni akart a diszkóban, ez azonban nem tetszett a 25 éves férfinak, aki megindult felé. Állítása szerint ő ezt támadásnak vette, és ezért vitte be neki az úgymond „megelőző” ütéseket. Az egészen döbbenetes állításait azonban semmivel sem igazolta.

Az anyuka üzent a fia gyilkosának

Az áldozat édesanyja szerint viszont a fia egyáltalán nem volt egy kötekedős, balhézós fiú. A közösségi oldalán azt írta korábban, hogy a fia ott segített mindenkinek, ahol csak tudott. Normális életet élt, dolgozott, néha elment bulizni, és kikapcsolódni a barátaival, végezetül pedig üzent is az elkövetőnek.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért A. Lászlóra, azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadlábra.