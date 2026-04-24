Megvádolták A. Lászlót, aki két ütéssel megölte Gábort a Morrison’s-ban

2026. 04. 24. 10:51
Morrison's 2 Klub Facebook

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal az A. Lászlóval szemben, aki tavaly november végén két ütéssel megölt egy 25 éves fiatalt Budapesten, a Szent István körúton lévő Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 39 éves erdélyi férfi már ittasan érkezett a szórakozóhelyre, ahol tovább folytatta az italozást. Később a diszkó dohányzásra kijelölt udvarán összeszólalkozott az ott szintén vendégként, baráti társaságával tartózkodó fiatalemberrel.

Ennek során A. László közelről, ököllel nagy erővel arcon ütötte a vele szemben álló Gábort, aki összekulcsolva tartotta a kezeit a háta mögött. A fiatalember elvesztette az egyensúlyát, megfordult a tengelye körül, és összegörnyedt. A kőművesként dolgozó férfi ekkor még közelebbről, ököllel nagy erővel állba vágta. Gábor elvesztette az eszméletét, és a térkőburkolatra zuhant.

Megelőző ütésre hivatkozik a tettes

A diszkó egészségügyi dolgozója megkezdte a fiatal szakszerű ellátását. A kiérkező mentők kórházba vitték a 25 éves férfit, de az életét már nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták. Úgy tudjuk, hogy a második ütés volt akkora erejű, ami eltörte az áldozat nyakcsigolyáját.

A. László azt mondta a rendőrségi kihallgatásán, hogy csak poénkodni akart a diszkóban, ez azonban nem tetszett a 25 éves férfinak, aki megindult felé. Állítása szerint ő ezt támadásnak vette, és ezért vitte be neki az úgymond „megelőző” ütéseket. Az egészen döbbenetes állításait azonban semmivel sem igazolta.

Az anyuka üzent a fia gyilkosának

Az áldozat édesanyja szerint viszont a fia egyáltalán nem volt egy kötekedős, balhézós fiú. A közösségi oldalán azt írta korábban, hogy a fia ott segített mindenkinek, ahol csak tudott. Normális életet élt, dolgozott, néha elment bulizni, és kikapcsolódni a barátaival, végezetül pedig üzent is az elkövetőnek.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért A. Lászlóra, azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadlábra.

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter
Zidane fejelt, Armstrong doppingolt, Tyson harapott – kvíz a legsportszerűtlenebb sportolókról
Tóth Verát is felkérték propagandavideók gyártására, azt mondja, „baromi sok pénzt” fizettek volna neki érte
X-Faktor: bemutatták az új mentorcsapatot
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel Magyar közlekedési és beruházási miniszternek
