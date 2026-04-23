Levonultak a munkások, félbemaradt a felújítás a kiürített számláiról elhíresült Mészáros-cég központjánál

Leálltak az épületfelújítási munkálatok Mészáros Lőrinc környezetvédelmi holdingjánál, mert a felújítással megbízott kivitelezők nem bíznak abban, hogy megkapják az elvégzett munkák díjazását.

A 24.hu információi szerint az érintett cégek hétfőn azt követően szüntették be a tevékenységüket, és vonultak le a munkaterületről, miután a sajtóban hírek jelentek meg arról, hogy az Envirotis Holding Zrt. tulajdonosa elviszi az összes mozdítható cégvagyont. Forrásaink szerint az Envirotis tatai központjában – ahova tavaly költözött be a részvénytársaság – 100 milliós értékű épületfelújítás kezdődött, amelynek részeként már visszabontották az irodaépület régi tetőszerkezetét, és a beltéri munkák is megkezdődtek.

A hét elején a Magyar Hang írt arról, hogy a társaságtól elvitték a nagy értékű gépeket, a számlát pedig kiürítették, és alig két-három havi bér kifizetésére elegendő pénz maradhatott a holdingnál. A lap szerint a cégből mintegy 4,4 milliárd forintot utaltak a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapba, ami Mészáros Lőrinchez köthető.

A Mészáros Csoport nem cáfolta az utalást, de a cikk megjelenése után kiadott közleményében azt állította, hogy az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil. Hozzátették azt is, hogy a géppark mozgatása sem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része.

A közlemény a jelek szerint nem győzte meg a felújító cégeket, mert továbbra sem voltak hajlandók folytatni a munkát. Úgy tudjuk, a Mészáros Csoport szerdára egyeztetésre hívta őket, de a tárgyalás végül elmaradt. A folytatás a hétvégére marad.

Az Envirotis az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott e-beszámoló szerint utoljára a 2023-as üzleti évről adott le dokumentációt. Az akkori adatok szerint a 8,3 milliárdos mérlegfőösszeg mellett 6,5 milliárdos nyereséggel fogadták el a pénzügyi beszámolót. Az alapítói határozat szerint akkor is kivették osztalékként a teljes 6,5 milliárdos nyereséget.

Az Envirotis környezetvédelmi profilú cég, egyik leányvállalata a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft., amely a Cicahomok bánya „rekultivációját” is végzi. Ennek során bizonyíthatóan veszélyes hulladékot is tartalmazó sittel, földdel töltik fel a természetvédelmi területen álló egykori bányát, amelynek gödrében az elmúlt évtizedekben egy tengerszem jött létre, benne védett állatokkal, például tarajos gőtével. Az Opten céginformációs rendszer adatai szerint a cég az elmúlt években masszívan termelte a profitot:

2021-ben 6,9 milliárd forint,

2022-ben 4,9 milliárd,

2023-ban 6,5 milliárd adózás utáni eredményt ért el,

igaz, ez tavaly lecsökkent 690 millióra.

A felcsúti milliárdos cégeinek reputációját az utóbbi időben nagyon megtépázták a fizetési elmaradásokról szóló híradások. 2025 közepén a nyilvánosság előtt is ismertté váltak a különféle vasúti projektekben részt vevő alvállalkozók ügyei, ahol a korábbi becslések szerint 10-20 milliárdos nagyságrendre tehető a ki nem fizetett számlák összege.

A 24.hu írta meg, hogy bár Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter szigorú elszámoltatást ígért, a pórul járt alvállalkozók kártalanítása a választásokig sem történt meg.