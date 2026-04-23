Medvetámadás végzett egy nővel Lengyelországban

Meghalt egy 58 éves nő medvetámadásban a délkelet-lengyelországi Plonna falu környékén – jelentette csütörtökön a TVP3 Rzeszów regionális közszolgálati televízió.

Ez évek óta az első halálos medvetámadás Lengyelországban. A baleset csütörtök délelőtt történt a lengyel–szlovák határhoz közeli erdőben. A mentőket az áldozat fia riasztotta. A nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők, rendőrök és hegyi mentők is érkeztek. Megérkezésük után a mentők „a nő sérüléseinek kiterjedtsége és súlyossága miatt eltekintettek az életmentő intézkedések végrehajtásától” – tájékoztatott a TVP3 Rzeszów.

Több forrás, köztük az onet.pl hírportál megírta: feltehetőleg egy anyamedvéről volt szó, aki három kölykét vitte magával. Az ügyet vizsgálják a hatóságok.

Lengyelországban barnamedvék a Szlovákiával határos hegységekben, a Tátrában és az ettől keletebbre fekvő Besszádokban élnek, és szigorú védelem alatt állnak. A délkelet-lengyelországi állami erdészeti igazgatóság 300-ra becsüli a régióban élő medvék számát.

A térségben már korábban is jelentettek több, emberre is közvetlenül veszélyes, de nem végzetes kimenetelű esetet. A helyi lakosok emiatt tavaly petíciót küldtek Donald Tusk kormányfőnek, melyben a medveállomány csökkentését kérték. A regionális önkormányzati vezetők hivatkoztak arra is, hogy Szlovákiában tavaly 350 barnamedve kilövését engedélyezték.

A varsói parlamenti alsóház a múlt héten megszavazta a környezetvédelmi törvény módosítását, mely értelmében bizonyos esetekben gumilövedék lenne használható a vadállatok elijesztésére. A tervezet most a felsőház elé kerül.

(MTI)