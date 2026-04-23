Karácsony Gergely: Ki kell söpörni a Metropolt Budapest köztereiről

Karácsony Gergely a Della Podcast vendégeként 2025. december 15-én., Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
2026. 04. 23. 16:42
Karácsony Gergely a Della Podcast vendégeként 2025. december 15-én., Fotó: Varga Jennifer / 24.hu

Pár órával ezelőtt írtuk meg, hogy olyan népharag sújtja a Metropol osztogatóit, hogy a cég inkább fel is hagy a személyes terjesztéssel.

Karácsony Gergely főpolgármester is reagált erre. Szerinte a

Metropol nevű fideszes propagandaszenynek el kell tűnnie Budapest köztereiről, mert ez is csak egy olyan lap, ami nem információt közöl, hanem gyűlöletet fröcsög. Ezért nem azok az emberek felelnek, akik a lapot osztogatják: a tartalomról ők nem tehetnek, az az előállítók és a megrendelők felelőssége.

Eddig azért lehetett ezt az újságnak látszó politikai szórólapot közterületen osztogatni, mert az Orbán-kormány egy veszélyhelyzeti rendelettel ezt rákényszerítette Budapestre. Ennek vége: Budapest utcáit meg kell tisztítani a gyűlölettől.

Leköpték a Metropolt osztogató vállalkozókat, nem adják kézbe többé az újságot
Lökdösték őket, kiabáltak velük, a cég pedig úgy döntött, nem osztogatják tovább a lapot.

Rögtön a felszállás után visszafordult Budapestre az amerikai nagykövetség repülőgépe
Azonnali hatállyal elbocsátották az UniCredit Bank szakszervezetének elnökét
Ez a három képviselő egyszer sem szólalt fel az előző parlamenti ciklusban
Egyszerűbb kvíz nincs is: országzászlókat kell felismerni egyetlen kép alapján
„Baloldalra, abban sem vagyok biztos, hogy van szükség” – Jámbor András és Lendvai Ildikó a baloldal jövőjéről
