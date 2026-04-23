Karácsony Gergely: Ki kell söpörni a Metropolt Budapest köztereiről

Pár órával ezelőtt írtuk meg, hogy olyan népharag sújtja a Metropol osztogatóit, hogy a cég inkább fel is hagy a személyes terjesztéssel.
Karácsony Gergely főpolgármester is reagált erre. Szerinte a
Metropol nevű fideszes propagandaszenynek el kell tűnnie Budapest köztereiről, mert ez is csak egy olyan lap, ami nem információt közöl, hanem gyűlöletet fröcsög. Ezért nem azok az emberek felelnek, akik a lapot osztogatják: a tartalomról ők nem tehetnek, az az előállítók és a megrendelők felelőssége.
Eddig azért lehetett ezt az újságnak látszó politikai szórólapot közterületen osztogatni, mert az Orbán-kormány egy veszélyhelyzeti rendelettel ezt rákényszerítette Budapestre. Ennek vége: Budapest utcáit meg kell tisztítani a gyűlölettől.
