Ortopédcipő-maffia: 76 ember ellen emeltek vádat, akik 4,5 milliárdos kárt okozhattak

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 76 személlyel szemben emelt vádat az ortopédcipő-maffiaként elhíresült ügyben – derült ki a főügyészség sajtóközleményéből.

A vád lényege szerint a békéscsabai székhelyű társaság vezetősége egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelyben a cég által szervezett rendeléseken a beszervezett orvosok és ápolók többnyire indokolatlanul írtak ki a hozzájuk forduló betegeknek ortopéd cipőket és egyéb gyógyászati segédeszközöket. Emellett több esetben a művégtaggal rendelkező betegeknek is a társaságtól szerezték be a szükséges eszközöket.

A felírt segédeszközök után a forgalmazó társaság 2018 januárja és 2022 decembere között összesen több mint 4,5 milliárd forint összegben jutott jogosulatlanul társadalombiztosítási támogatáshoz, a megvesztegetett orvosokat és különböző szociális intézmények alkalmazottait pedig jogtalan előnyben, készpénzben vagy utalványban részesítették.

A nyomozó hatóság vagyonvisszaszerzés keretében összesen közel 200 millió forint számlapénzt, továbbá 2 ingatlant és 7 járművet zárolt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség összesen 76 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Gyulai Törvényszékre. A főügyészség a bűnszervezetben részt vevő 10 cégvezetőt, 8 orvost és 1 asszisztenst minősített költségvetési csalás bűntettével és egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben elkövetett vesztegetés bűntettével, további 28 orvost és 30 alkalmazottat pedig súlyosabban minősülő vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja.

A vádiratban a bűnszervezet tagjaival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és pénzbüntetés, a megvesztegetett személyekkel szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint jelentős összegű vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.

A főügyészség további 27 gyanúsítottal, főleg intézményi alkalmazottakkal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, amely keretében lehetőséget kaptak arra, hogy velük szemben a jogtalan előny visszafizetése esetén az ügyészség az eljárást megszüntesse.