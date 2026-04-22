Elütötte a bicikliző gyereket, de rá sem hederített, lekapta a rendszámot és gyorsan elhajtott

Elütöttek, majd sorsára hagytak egy kerékpáros gyereket Mosonmagyaróváron. A Győri Járási Ügyészség vádat emelt a 45 éves gázoló ellen. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi Mosonmagyaróváron haladt a kocsijával, majd egy kereszteződésben próbált hátramenetben megfordulni.

A sofőr nem volt elég figyelmes, és, amikor a tolatást követően előre elindult, járműve elejével elsodorta a járdán kerékpárral közlekedő gyereket. Az elütött kiskorú az ütközéstől a földre zuhant.

Az elkövető kiszállt a járművéből, de nem a gyerek sérüléseivel foglalkozott. Leszedte az első rendszámtáblát a kocsijáról, bedobta az első ülésre, majd visszaült az autóba, és elhajtott a helyszínről. A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség minősített segítségnyújtás elmulasztása bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette állítja bíróság elé a gázolót, aki akár négy és fél év letöltendőt is kaphat a halmazati szabályok miatt. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt határozott időre tiltsák el a közúti járművek vezetésétől.

