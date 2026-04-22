Egyetért-e azzal, hogy a Fidesz–KDNP, NER terrorszervezetek, és azok tagjai – mint a magyar nép közellenségei, butító, jogfosztó, kifosztó tevékenységük miatt méltatlanná váltak a magyar választó polgárok bármilyen szintű képviseletére – ezért soha nem indulhassanak európai parlamenti, magyar országgyűlési, valamint önkormányzati választásokon?

– ezzel a kérdéssel próbált népszavazást kezdeményezni egy magánszemély a hétfőn este megjelent Hivatalos Értesítő szerint.

A kezdeményezést a HVG vette észre, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kérést elutasította. Az NVB határozatából kiderül, hogy a kezdeményezést a benyújtóval együtt 34-en írták alá, de csak 22 aláírás felelt meg a törvény azon feltételének, miszerint minden választópolgár csak egyszer írhat alá bármilyen kezdeményezést.A kérdést végül azért utasította el a bizottság, mert nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről, a választásokon való indulás szabályait viszont az alkotmány fekteti le.

A pártok alakulását és tevékenységét ráadásul szintén szabályozza az Alaptörvény, így abban az esetben, ha a felvetést támogatná a többség, az érintett pártok jogai alapjaiban sérülnének, „a pártként való működésük gyakorlatilag kiüresedne” – olvasható a határozat.

Az NVB határozata kitért arra is, hogy a népszavazási kérdés az egyértelműség kritériumának sem felel meg teljes mértékben, különösen a „NER terrorszervezetek” szókapcsolatot emelték ki ebből a szempontból. Mint írták „terrorszervezetet” a jog nem ismer, csupán „terrorista csoportot”, de, mivel utóbbiak között a törvényi felsorolásban sem a Fidesz, sem a KDNP nem szerepel, ezért a kérdés megtévesztő.