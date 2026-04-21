Nem lehet eltagadni a nemi kisebbségek létezését a gyermekek elől – a szakértő szerint ezt mondta ki a fideszes gyermekvédelmi törvény ügyében az unió bírósága

Több ponton sérti az európai uniós jogot és az uniós alapértékeket a 2021-ben fideszes többséggel elfogadott úgynevezett „gyermekvédelmi törvény” – mondta ki kedden reggel az Európai Unió Bírósága. A luxembourgi testület döntése értelmében a törvénybe foglalt módosítások több uniós szabályt és alapjogot is sértenek, például

a szolgáltatások szabadságát,

a véleménynyilvánítás szabadságát,

az emberi méltóságot,

az egyenlő bánásmód elvét,

a magán- és családi élet tiszteletben tartását,

valamint bizonyos esetekben a személyes adatok védelmét is.

A bíróság azt is kimondta, hogy a 2021-es törvénycsomag elfogadása ellentétes volt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével, vagyis az EU alapértékeivel. Magyarország a pert elvesztette, a költségeket maga viseli, és meg kell térítenie az Európai Bizottság költségeit is.

Történelmi jelentőségű döntést hozott az Európai Unió Bírósága, mert ez az első olyan ítélet, amelyben a testület megállapította az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének megsértését

– mondta lapunknak Polgári Eszter, a Háttér Társaság jogi igazgatója közvetlenül az ítélethirdetést követően. Mint mondta, ilyen értelemben az ítélet azért különösen fontos, mert a bíróság az emberi jogok megsértése miatt állapította meg ezt.

Az ítélet kiüresíti a gyülekezési törvény korlátozásáról hozott rendelkezéseket

Polgári Eszter úgy fogalmazott: az uniós alapértékek között ott van „az emberi méltóság, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az emberi jogok védelme általában”, és a bíróság most azt mondta ki, hogy ezek a gyermekvédelmi törvénnyel sérültek.