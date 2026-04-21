Nem lehet eltagadni a nemi kisebbségek létezését a gyermekek elől – a szakértő szerint ezt mondta ki a fideszes gyermekvédelmi törvény ügyében az unió bírósága

2026. 04. 21. 10:58
Súlyos vereséget szenvedett a magyar állam Luxembourgban: az Európai Unió Bírósága kedden kimondta, hogy a Fidesz által 2021-ben elfogadott „gyermekvédelmi törvény” több ponton jogellenes, és az EU alapértékeit is sérti. A szakértő szerint ez a gyülekezési törvény tavalyi korlátozását is kiüresíti majd. Az Európai Unió Bírósága keddi ítélete szerint a magyar állam jogellenesen módosított több törvényt is, köztük a reklámtörvényt, a médiatörvényt, a köznevelési törvényt, valamint egy bűnügyi nyilvántartásról szóló törvényt is.

Több ponton sérti az európai uniós jogot és az uniós alapértékeket a 2021-ben fideszes többséggel elfogadott úgynevezett „gyermekvédelmi törvény” – mondta ki kedden reggel az Európai Unió Bírósága.  A luxembourgi testület döntése értelmében a törvénybe foglalt módosítások több uniós szabályt és alapjogot is sértenek, például

  • a szolgáltatások szabadságát,
  • a véleménynyilvánítás szabadságát,
  • az emberi méltóságot,
  • az egyenlő bánásmód elvét,
  • a magán- és családi élet tiszteletben tartását,
  • valamint bizonyos esetekben a személyes adatok védelmét is.

A bíróság azt is kimondta, hogy a 2021-es törvénycsomag elfogadása ellentétes volt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével, vagyis az EU alapértékeivel. Magyarország a pert elvesztette, a költségeket maga viseli, és meg kell térítenie az Európai Bizottság költségeit is.

Történelmi jelentőségű döntést hozott az Európai Unió Bírósága, mert ez az első olyan ítélet, amelyben a testület megállapította az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének megsértését

– mondta lapunknak Polgári Eszter, a Háttér Társaság jogi igazgatója közvetlenül az ítélethirdetést követően. Mint mondta, ilyen értelemben az ítélet azért különösen fontos, mert a bíróság  az emberi jogok megsértése miatt állapította meg ezt.

Az ítélet kiüresíti a gyülekezési törvény korlátozásáról hozott rendelkezéseket

Polgári Eszter úgy fogalmazott: az uniós alapértékek között ott van „az emberi méltóság, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az emberi jogok védelme általában”, és a bíróság most azt mondta ki, hogy ezek a gyermekvédelmi törvénnyel sérültek.

