Öt éven keresztül erőszakolta a félárva lányt, majd miután lebukott, fejszével kivégzett egy házaspárt, hogy ne derüljön ki a titka

Bár az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a tényleges életfogytiglanra ítélt tószegi rém ügyében, a brutális kettős gyilkos aligha örül majd a hírnek.

A fellebbviteli főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy ne csak aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és szexuális erőszak bűntettében, hanem előre előre kitervelten elkövetett emberölésben is bűnösnek mondják ki az elkövetőt.

A hatvanas évei elején járó férfi 2010-től élettársi kapcsolatban élt egy nővel, és annak kiskorú lánya is velük lakott. Az anya azonban öt évvel később meghalt. A férfi lett a gyerek gyámja, és innentől ketten éltek tovább a kislány által megörökölt ingatlanban. Az ítélet szerint a férfi a párja halála után italozó életmódot folytatott, és rendszeresen akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített az akkor még tizennégy éves gyámlányával, kihasználva azt, hogy a gyermek a férfi testi erőfölénye miatt képtelen volt ellenállni.

Szörnyű titok

Nem volt hajlandó kiköltözni a gyermek által megörökölt házból, majd miután a lány nagykorú lett, és maga költözött el saját otthonából. A férfi két és fél évvel ezelőtt felgyújtotta, illetve egy tűzbe dobott gázpalackkal felrobbantotta a házat. Ezt követően befogadta őt egy tószegi pár, aki semmit sem tudott a férfi szörnyű múltjáról. A pár azonban a lány kollégájától tudomást szerzett arról, hogy éveken át erőszakolta nevelt lányát a férfi. Ezért felszólították, hogy hagyja el a lakást. A pár este lefeküdt aludni, a férfi pedig bosszúból egy fejszével és késsel brutálisan kivégezte őket.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint az első fokon tényleges életfogytiglanra ítélt férfi és védője a szexuális erőszak vonatkozásában felmentésért, egyebekben enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A másodfokú ügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozott, azonban mivel a férfi előre eltervezte az ölési cselekményt, az emberölés előre kitervelten elkövetettnek is minősül, ezért indítványoztuk az elsőfokú ítélet megváltoztatását.

A több körülmény folytán is súlyosabban minősülő emberölés elkövetőjével szemben kiszabott tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a társadalom védelme érdekében mindenképpen szükséges, annak enyhítését nem tartják.

