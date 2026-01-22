Soha nem szabadulhat a tószegi rém, aki fejszével verte agyon a szörnyű titkáról tudomást szerző párt

Soha nem szabadulhat a börtönből az a tószegi férfi, aki brutálisan kivégzett egy párt, miután azok tudomást szereztek arról, hogy milyen szörnyűségeket művelt a nevelt lányával.

A Szolnoki Törvényszék aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölésben és 18. életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében is bűnösnek mondta a férfit. A Szolnoki Törvényszék tájékoztatása szerint a tényleges életfogytiglanra ítélt 61 éves férfi enyhítésért fellebbezett.

A férfi 2010-től élettársi kapcsolatban élt egy nővel, és annak kiskorú lánya is velük lakott. Az anya azonban öt évvel később meghalt. A férfi lett a gyerek gyámja, és innentől ketten éltek tovább a kislány által megörökölt ingatlanban. A férfi a párja halála után italozó életmódot folytatott, és rendszeresen akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített az akkor még tizennégy éves gyámlányával, kihasználva azt, hogy a gyermek a férfi testi erőfölénye miatt képtelen volt ellenállni.

Nem volt hajlandó kiköltözni a gyermek által megörökölt házból, majd miután a lány nagykorú lett, és maga költözött el saját otthonából, a férfi két és fél évvel ezelőtt felgyújtotta, illetve egy tűzbe dobott gázpalackkal felrobbantotta a házat. Ezt követően befogadta őt egy tószegi pár, aki semmit sem tudott a férfi szörnyű múltjáról.

A pár azonban a lány kollégájától tudomást szerzett arról, hogy éveken át erőszakolta nevelt lányát a férfi. Ezért felszólították, hogy hagyja el a lakást. A pár este lefeküdt aludni, a férfi pedig egy fejszével és késsel brutálisan kivégezte őket. A horrorisztikus kettős gyilkosságról ide kattintva olvashat további részleteket.