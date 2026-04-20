Egy egyetemi vagyonkezelő alapítványt már elért a csőd

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen, írja a hvg.hu. A lap emlékeztet: az alapítványt eredetileg a motorsport támogatására hozták létre, ám most több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná.

A HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. egy évvel ezelőtti mérlegbeszámolóját látva már lehetett gyanítani a problémákat, mivel látszott, hogy az 50 milliárd forintos eszközállományú cég évek óta súlyosan veszteséges, és a vállalat saját tőkéje gyakorlatilag eltűnt.

Elindult a felszámolás

A választások másnapján pedig már az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása.

A hvg.hu emlékeztet, hogy a HUMDA küldetését még 2020-ban Palkovics László, az akkori innovációs és technológiai miniszter találta ki annak reményében, hogy a debreceni autóipari központtal párhuzamosan a motorsportoknak is fellegvára lesz Magyarország, ám utóbbi nem igazán sikerült.

Két leányvállalat

A HUMDA két leányvállalattal rendelkezik a cikk szerint, az egyiket, a HUMDA pro Kft.-t arra hozták létre, hogy profitorientált üzleti tevékenységet folytasson az autó-motor sport hazai és nemzetközi piac szereplőinek bevonásával – ezt a céget már most elérte az anyavállalat fizetésképtelensége, úgyhogy a HUMDA pro felszámolása is megkezdődött.

A másik, a HUMDA Lab Kft. a hazai autó-motor sport és mobilitási szereplőknek a hatékony együttműködését szolgálná a Széchenyi István Egyetemmel – ezt a céget egyelőre nem sodorta el a tulajdonos összeomlása – írja a hvg.hu.