Belföld

Villámlás, jégeső, vihar: riasztást adtak ki három nyugat-dunántúli járásra

Berecz Valter / 24.hu
2026. 04. 19. 14:02
Riasztást adott ki zivatarveszély miatt a HungaroMet több nyugat-dunántúli járásban vasárnap. Az elsőfokú, citromsárga riasztásban érintett

  • a szombathelyi,
  • a kőszegi
  • és a soproni járás.

A figyelmeztető előrejelzés szerint vasárnap kora délutántól egy érkező hidegfront hatására főként a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak zivatarok, amelyeket átmenetileg viharos (ált. 60-75 km/h-s) széllökések és apró szemű jég kísérhet. Az esti, késő esti órákra fokozatosan csökken a zivatarhajlam. A riasztás szerint

elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Hétfőn a késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elsősorban az északkeleti megyékben, később alacsonyabb valószínűséggel a délnyugati határszél közelében is képződhetnek zivatarok, melyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Hétfőn a Dunántúli-középhegység térségében előfordulhatnak 60-65 km/h körüli széllökések északnyugati irányból – figyelmeztet a HungaroMet. A vasárnapi időjárásról ide kattintva lehet tájékozódni.

