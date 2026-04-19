Riasztást adott ki zivatarveszély miatt a HungaroMet több nyugat-dunántúli járásban vasárnap. Az elsőfokú, citromsárga riasztásban érintett

a szombathelyi,

a kőszegi

és a soproni járás.

A figyelmeztető előrejelzés szerint vasárnap kora délutántól egy érkező hidegfront hatására főként a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak zivatarok, amelyeket átmenetileg viharos (ált. 60-75 km/h-s) széllökések és apró szemű jég kísérhet. Az esti, késő esti órákra fokozatosan csökken a zivatarhajlam. A riasztás szerint

elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Hétfőn a késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elsősorban az északkeleti megyékben, később alacsonyabb valószínűséggel a délnyugati határszél közelében is képződhetnek zivatarok, melyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Hétfőn a Dunántúli-középhegység térségében előfordulhatnak 60-65 km/h körüli széllökések északnyugati irányból – figyelmeztet a HungaroMet. A vasárnapi időjárásról ide kattintva lehet tájékozódni.