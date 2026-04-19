Hidegfront érkezik, lehűléssel a nyomában

A változó vastagságú fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől hidegfront érkezik vasárnap – olvasható a Kiderül napi időjárásjelentésében.

A Dunántúlon a front mentén erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen alakul ki eső, záporeső, a nyugati megyékben akár zivatar is. A front előtt déliesre, mögötte északnyugatira fordul a szél, melyet átmenetileg erős, néhol viharos széllökések is kísérhetnek.

A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul, késő délutánra a Dunántúl északnyugati részén már több fokkal visszaesik a hőmérséklet.Késő este 11, 17 fokot mérhetünk.