Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 17., péntek
Friss hírek
- Magyar Péter: biztosított az üzemanyagellátás, marad a védett benzinár.
- Orbán Viktor: Akik most bejutottak a Fidesz-frakcióba, nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz.
- Kármán András: maradnak az árrésstopok május 31. után is, de továbbra is cél a kivezetésük.
- Ruszin-Szendi Romulusz: Ne próbálkozzanak iratmegsemmisítéssel a Honvédelmi Minisztériumban.
- Összeszámolták a levélszavazatokat, elsöprő a Fidesz előnye.
- DJ SEGGSZAGGATO nótájával és egy törött karú plakátgyűjtővel búcsúzik Nagy István agrárminiszter.
- Hann Endre a köztévé műsorában szólította fel önvizsgálatra a kormányközeli elemzőket.
- Milák megvillant, nagy hajrával nyert aranyat az ob-n.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Április 18-án és 19-én hétvégén az esztergomi vonalon fél órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani pályakarbantartás miatt.
BKK
- Április 24-ig nem közlekedik a 17-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér M között, a 19-es villamos a Batthyány tér M+H és a Szent Lukács Gyógyfürdő között, illetve a 41-es villamos a Batthyány tér M+H és a Bécsi út / Vörösvári út között.
- 17-es pótlóbusz jár a Széll Kálmán tér M és a Komjádi Béla utca között, illetve 19-es pótlóbusszal utazhatnak a Batthyány tér M+H és a Komjádi Béla utca között.
Mai időjárás:
- Napos, gomolyfelhős idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
- Késő estére 7 és 17 fok közé hűl a levegő.
Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Rudolf
Deviza középárfolyam:
- EUR 364,69
- USD 309,4
- CHF 395,4
- GBP 419,27
Kapcsolódó
Hatalmas vagyont halmoztak fel az Orbán-érában a Fidesz-közeli alapítványok: 617 milliárdnál állt meg a számlálónk
Ajándékba villákkal, részvénypakettekkel, állami megbízásokkal és kereszttámogatásokkal gyarapodtak a NER-ben a kormány politikájának felületet, ideológiai hátteret és rendezvényeket biztosító szervezetek.