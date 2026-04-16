Ruszin-Szendi Romulusz: Ne próbálkozzanak iratmegsemmisítéssel a Honvédelmi Minisztériumban

Felszólította a Honvédelmi Minisztérium illetékeseit Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a hajdúszoboszlói kerület megválasztott országgyűlési képviselője, hogy ne próbálkozzanak iratmegsemmisítéssel, a Tisza-kormány mindent ki fog vizsgálni.

„Egyre érdekesebb információk szivárognak ki a Honvédelmi Minisztériumból. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi honvédelmi miniszter megszüntette a saját tartalékos jogviszonyát. Hogy értem, mert nem valószínű, hogy szeretné, ha behívnák, aztán tényleg megpróbálnának rendes katonát faragni belőle” – mondta Ruszin-Szendi.

Ezután rátért arra, hogy úgy tűnik,

a Honvédelmi Minisztériumban is nagy hőfokon működnek a darálógépek. „Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz számolva” – üzente Ruszin-Szendi, aki szerint nem tudnak mindent megsemmisíteni.

Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy tudja hogyan zajlik a hazai és a NATO-s ügyvitel: nem tudnak mindent eldugni és megsemmisíteni sem.

Aki részt vesz az iratmegsemmisítésben, az ellen meg fogják indítani a megfelelő eljárásokat, tette hozzá.

Szijjártó Péter utódja, Orbán Anita azt állította, hogy a külügyminisztériumban szankciós dokumentumokat semmisítenek meg, amit a leköszönő külügyminiszter baromságnak nevezett.

