mi vagyunk a fidesznagy istván
DJ SEGGSZAGGATO nótájával és egy törött karú plakátgyűjtővel búcsúzik Nagy István agrárminiszter

Nagy István Facebook oldala
2026. 04. 16. 21:26
A Mi vagyunk a Fidesz című opusszal.

Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely a kormány újabb tagja, Nagy István is hallatott magáról csütörtökön.

A leköszönő agrárminiszter a tegnapi galambos poszt után ismét derűs hangú reakcióval jelentkezett:

ezúttal egy Reels-videóban egy begipszelt karú fiú áll az utcában, ép kezében az egyik lámpaoszlopról leszerelt, nagy istvános választási plakáttal, ami eddig akár egy komor jelenet is lehetne, ám Nagy István DJ SEGGSZAGGATO Mi vagyunk a Fidesz című, mindig diadalmas és jókedvű dalát rakta alá.Sőt, a képre az önbizalomtól duzzadó dalszöveg is felkúszik – csupa narancs színekben:

Tudd meg, hogy mi vagyunk a Fidesz,

Bennünk a szavazóink hite,

Tudd meg, hogy mi leszünk a kormány,

Ezt majd kimondja az ország.

