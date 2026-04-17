hann endreköztévémediánválasztás 2026
Belföld választás 2026

Hann Endre a köztévé műsorában szólította fel önvizsgálatra a kormányközeli elemzőket

admin Rugli Tamás
2026. 04. 17. 06:49
A Medián vezetője a műsrban elmondta azt is, mi lehetett az oka, hogy míg a két nagy párt támogatottságát eltalálták, a Mi Hazánkat némileg alul mérték.

A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a fiatalok lázadása nagy szerepet játszott a Tisza Párt győzelmében az országgyűlési választáson – mondta Hann Endre, a Medián vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatornán, ahva négy év szünet után hívták meg újra.

A műsorban elhangzott, hogy a Tisza kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák, szavazatok arányát 1 százalékponton belül jelezték előre. Hann Endre leszögezte, hogy – mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak – szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok pártpreferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy szinte nehezen is felfogható, amihez hozzá kell tenni, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint korábbi kampányok alkalmával.

„A korábbi tapasztalat az volt, a fiatalokat nehéz rábeszélni arra, hogy elmenjenek szavazni, mindig inkább az idősebb generációk voltak azok, akik állampolgári kötelességként voksoltak, de most a fiatalokat nagyon nagy mértékben lehetett mozgósítani” – magyarázta, majd hozzátette, hogy ebben nemcsak politikai és gazdasági okok játszottak szerepet, hanem kulturális, ízlésbeli tényezők is. A Fidesz mai imázsával szemben, „élén Orbán Viktorral, aki ma már azért nem egészen tekinthető fiatalnak”, egy fiatal, dinamikusabb kihívó sokkal több vonzerőt jelentett az ifjúság számára – utalt ezzel a Medián vezetője Magyar Péterre.

Hozzáfűzte, hogy az életkori tényezőkkel összefüggésben az iskolázottabbak a Tiszára, a kistelepülésen élők a Fideszre szavaztak, bár ez a hajrában mintha kiegyenlítődött volna. Arra is kitért, hogy a Mi Hazánk eredményét azért mérték alul, mert a radikális jobboldali szavazók inkább rejtőzködnek, mint például a Fidesz szavazói, mivel a nyilvánosságban sok kritika éri őket.

Országos eredmények Budapesti eredmények Listás eredmények Parlamenti patkó

Hann Endre a műsorban megjegyezte, rossz néven vette, hogy a közszolgálati televízió közönségéhez csak négy év után kapott lehetőséget szólni. „1989 óta működünk, és azóta minden független elemzés, értékelés, tehát a magyar állampolgárok emlékezete szerint is általában a legközelebbi, legpontosabb előrejelzéseket adtuk” – fogalmazott. Azt is elmondta, elvárná az úgymond kormányközeli elemzőktől, akik kritizálták a Medián becsléseit, hogy valamiféle önvizsgálatot tartsanak. Van, aki ennek már jelét adta – tette hozzá.

Ajánlott videó

Válassz velünk!

Élő műsorokkal, elemzésekkel, Török Gáborral érkezik a maratoni V-nap
Hatalmas vagyont halmoztak fel az Orbán-érában a Fidesz-közeli alapítványok: 617 milliárdnál állt meg a számlálónk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik