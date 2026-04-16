Összeszámolták a levélszavazatokat, elsöprő a Fidesz előnye

Összesítették a 360 ezer levélszavazat eredményét: a Nemzeti Választási Iroda honlapján 100 százalékos feldolgozottságnál az alábbi erősorrend alakult ki a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok körében:

a Fidesz-KDNP 84,04 százalékot szerzett, szám szerint 282 028 voksot kapott,

a Tisza Párt mindössze 13,85 százalékot ért el, miután 46 482 szavazat érkezett a leendő kormánypártra,

a Mi Hazánk 5 210- (1,55 százalék), a DK 1 184- (0,35 százalék), a MKKP 687 vokssal gyarapodott (0,20 százalék).

Az elmúlt három választáson a Fidesz 95 százalék körüli eredményt produkált a levélszavazatokból.

A levélben azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, így jellemzően a határon túli magyarok adhatják le így a voksukat. A külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok a külképviseleteken szavaznak.

A határon túli magyarok levélszavazása ezer sebből vérzik.