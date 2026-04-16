Kármán András: maradnak az árrésstopok május 31. után is, de továbbra is cél a kivezetésük

Az idő rövidsége miatt nem lehetséges a kiskereskedelmi árrésstopok május végi kivezetése – erről beszélt Kármán András, a Tisza Párt leendő pénzügyminisztere csütörtökön az RTL Híradónak, írta a Népszava.

A kormány tavaly vezetett be bizonyos élelmiszertermékre vonatkozó kiskereskedelmi árrésmaximumot, melyet aztán kiterjesztettek a drogériai árukra is. A szabályozás május végéig tartana, de a Tisza korábban már jelezte: meg fogják szüntetni ezeket.

Kármán mostani nyilatkozata szerint ezeket felkészülten, ütemezett menetrend szerint szeretnék kivezetni – így május 31. után azok még maradnak.

Kármán korábban arról beszélt a lapnak, hogy ezeket az ártorzító kormányzati intézkedéseket meg fogják szüntetni, de úgy, hogy azok ne okozzanak áremeléseket.