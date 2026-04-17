A Népszabadság Egyesület felszólította a Mediaworks vezetését az archívum megnyitására

A Népszabadság Egyesület felszólította a kormánypárti Mediaworks és a KESMA vezetését, hogy tegyék mindenki számára hozzáférhetővé a bezárt napilap, a Népszabadság online archívumát, írja a Media1.hu.

Nem működik rendesen

Az egyesület közleménye szerint a 2016. október 8-án megszüntetett Népszabadság egykori dolgozói úgy látják, hogy a lap digitális tartalmai jelenleg nem érhetők el megfelelő módon az érdeklődők számára. Mint jelezték, elvileg újra létezik hozzáférés a nol.hu felületén keresztül, ám állításuk szerint az archívum nem működik rendesen, és a felhasználók nem tudnak ténylegesen hozzájutni az anyagokhoz.

A közlemény szerint az egykori kiadó vezetői a lap megszüntetésekor még azt ígérték, hogy a Népszabadság online archívuma továbbra is elérhető marad. Az egyesület úgy véli, ez az ígéret nem teljesült, mivel a közcélú adatbázis „tönkrement”, és a rendszer jelenlegi formájában nem használható.

Előfizetéshez kötött

Kifogásolják továbbá, hogy bár az archívum elvileg előfizetéshez kötött, a gyakorlatban a megadott linkeken keresztül nem lehet eljutni a fizetési felületig, és szerintük az sem egyértelmű, hogy a szolgáltatás jelenleg működik-e.

A Media1.hu emlékeztet, hogy a Népszabadság Egyesület fogja össze a volt szerkesztőség újságíróit és minden más munkatársat, és minden év októberében az utolsó megjelenés évfordulóján kiosztják a Népszabadság Szólásszabadság-díjat és a Népszabadság Újságíró-díjat.