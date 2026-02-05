Szembemegy a kormánnyal a Kúria a veszélyhelyzeti kormányrendelet miatt

Hiába döntené el és zárná le a kormány egy kedd este meghozott veszélyhelyzeti kormányrendelettel a bíróságon futó pereit a szolidaritási adóval kapcsolatban, a Kúria és az illetékes bíróságok is a sarkukra álltak.

„A kérdésben érintett szolidaritási hozzájárulás ügyében indult perek alsóbb fokú bíróságok előtt jelenleg is folyamatban vannak. E folyamatban lévő perekben az elbírálásukra kijelölt bíráknak kell döntést hozniuk” – írta a 24.hu-nak a Kúria, amikor Varga Zs. András Kúria-elnökhöz fordultunk, hogy miként látja a bírósági eljárások megszüntetését kimondó kormányrendeletet. Lapunknak írt válaszában a legmagasabb szintű bírói fórum úgy fogalmazott: