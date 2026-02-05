A bíróságnak sem tetszett a kormány rendelete, amellyel saját maga döntené el a pert a fővárossal szemben

Végzést kapott a főváros és az állam a Fővárosi Törvényszéktől, írja a Telex, amelyben értesíti a peres feleket és az eljáró ügyvédeket, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyben indult közigazgatási jogvita következő tárgyalási napját is megtartja, illetve aggálya merült fel a kormány február 3-án kiadott rendeletével, amely kimondta, hogy

A törvényben megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzatok esetében sem lehet vita tárgya.

A bíróságnak a lap szerint láthatóan nem tetszett, hogy egy zajló jogvitát az állam egy rendelettel dönten el a saját javára, úgy, hogy kimondja, ebben az ügyben nem lehet pereskedni. A végzésben a bíróság jelezte, hogy alkotmányossági aggályai merültek fel a kormányrendelettel szemben, amely szerinte

sérti a jogbiztonság elvét, a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot és a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát, így egyedi normakontroll eljárást fog kezdeményezni.

Uniós törvényekkel is szembemehet

Tájékoztatta továbbá a feleket, hogy a bíróság megfontolja előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatásának kezdeményezését is azon okból, hogy a szolidaritási hozzájárulás intézménye ellentétes lehet a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt Egyezmény egyes rendelkezéseivel, továbbá a hivatkozott kormányrendelet ellentétes lehet az EUSZ 2. cikkében, valamint a 19. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésével.

A lap szerint mindezek alapján felhívja a feleket, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül mind az alkotmányossági kérdésben, mind az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről terjesszenek elő előkészítő iratot. A március 16-ára kitűzött tárgyalási határnap meg lesz tartva. A bíróságnak tehát sok volt, hogy a kormány arra utasított a rendeletben, hogy azt a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.

A pert egyébként nem csak a főváros, hanem Szigetszentmiklós esetében sem szüntették meg, de ott a tárgyalási napot elhalasztották.