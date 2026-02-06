Többek között kindertojásban is rejtegetett marihuánát az a 35 éves férfi, akinek a zuglói lakásában razziázott a rendőrség – adta hírül a police.hu. A férfit, akinek szervezetében kannabiszszármazékot (THC) találtak, kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe.

A rajtaütésre január 31-én délután egy zuglói lakásban került sor, ahol elfogtak egy 35 éves férfit, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett.

A nyomozók a házkutatás során 350 gramm tömegű zöld növényt – feltehetően marihuánát – találtak, melyet a gyanúsított kindertojásban és dobozokban rejtett el. Továbbá találtak még kábítószergyanús anyaggal szennyezett tárolódobozokat, valamint bruttó 24,7 gramm, alufóliába csomagolt fehér port – feltehetően „kristályt”. A rendőrök ezen kívül SIM-kártyákat és készpénzt is lefoglaltak. A 400 adag kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forintot tesz ki.

A helyszínen elfogott férfit mintavételre is előállították: a vele szemben alkalmazott droggyorsteszt pozitív eredményt mutatott THC esetében. A férfi, akit a zuglói nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgattak ki, elismerte a bűncselekmény elkövetését, így őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.