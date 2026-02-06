időjárásnaposfelhős idő
Nagyon más arcát mutatja ma a tél

A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen – elsősorban a déli és keleti megyékben – szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap – írja a Kiderül. Egyre kevesebb helyen – főként északkeleten, északon – fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de helyenként északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.

