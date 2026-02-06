Hadházy szerint nem tud leszokni a politikai pedofíliáról a Fidesz

A tiszaújvárosi református óvodában demokratikus módon a szülők beleegyezését kérték, hogy Koncz Zsófia képviselő kampányának díszleteként használhassák az ovisokat – írta a Facebookján Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki az erről szóló nyomtatványt is közzétette. Ebben az áll, hogy a szülőktől fénykép-, hang- és videófelvétel készítéséhez, valamint azok felhasználásához kérnek jóváhagyást.

„Csak hogy le is legyen papírozva, nyilván nagyon önkéntesen. Egyelőre még nem láttam az erről szóló posztot, remélem, ezután nem is lesz – állítólag azért volt felhördülés a szülők között” – jegyezte meg Hadházy, aki szerint

a politikai pedofíliáról egyszerűen nem tud leszokni a Fidesz.

Koncz esete nem egyedi: január végén derült ki, hogy a debreceni óvodások csak akkor látogathattak el a városi állatkertbe, ha a szüleik aláírták, hogy gyerekeik megjelenhetnek a fideszes alpolgármester közösségi oldalain. Az előző önkormányzati választáskor a polgármesterjelöltek harmada fotózkodott a kampányban gyerekekkel.