Lecsaptak a kőbányai drognagyira és unokáira

admin Kolontár Krisztián
2026. 02. 05. 08:28
Lecsaptak a kőbányai drognagyira és unokáira. A BRFK tájékoztatása szerint egy X. kerületi lakásban fogták el a kristályt terjesztő nőt és a két fiatalembert.

Az asszony és a két unokája a gyanú szerint nem csak pénzért árulták a tiltott szert, de lopott holmikkal is fizethettek nekik a vevők az anyagért. A rendőrök kihallgattak több fogyasztót, a tőlük lefoglalt anyagokról pedig a szakértő megállapította, hogy N-etil-norpentedront tartalmaznak, azaz kábítószernek minősülnek.

A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg a 60 éves R. Józsefnét, a 19 éves B. Jánost és öccsét, a 17 éves B. Rolandot. A drognagyit és  unokáit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.

