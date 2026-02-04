Orbán Viktor új AI-videójában Brüsszelből utasítják Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába

Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!

Ezt írta Orbán Viktor miniszterelnök egy mesterséges intelligenciával készült videó alá, amelyet a Facebook-oldalán osztott meg.

A fiktív videóban Ursula von der Leyen hívja fel egy vezetékes telefonon Magyar Pétert. Az Európai Bizottság elnöke közli a Tisza Párt elnökével, hogy

most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.

Magyar a videóban készségesen engedelmeskedik, majd hozzáteszi,

persze előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

Orbán Viktor nem először használja a mesterséges intelligenciát, hogy mepróbálja lejáratni politikai ellenfeleit. Korábban például a kormányfő egy AI-videójában a magyarul beszélő Zelenszkij ukrán mutatta be a „Tiszafont”, miközben Magyar Péter tapsolt az ukrán elnöknek. De azt is a mesterséges intelligenciával próbálta szemléltetni Orbán, hogy hogyan nézne ki Magyarország belesodródása az ukrajnai háborúba.