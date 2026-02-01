Újabb V. kerületi lakással gyarapodott Lázár János jelentős ingatlanvagyona

Összesen immáron 47 ingatlannal rendelkezik Lázár János, miután 2025-ben vásárolt egy 60 négyzetméteres társasházi lakást Budapest belvárosában – derül ki a friss vagyonnyilatkozatából. Bár az építésügyi és közlekedési miniszter ingatlanvagyona évről évre növekszik, tavalyelőtt két szántót és egy lakást is vett, így a mostani vásárlása viszonylag szerénynek mondható.

Az értékpapírban elhelyezett megtakarításai a felére, 100 millió forintra csökkentek, ugyanakkor 2024-hez képest 10 millió forinttal nőtt a készpénzállománya, a más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege pedig a harmadára, 30 millió forintra csökkent.

Van, ami azonban változatlan: a hitelintézettel és magánszemélyekkel szembeni tartozása is változatlan, előbbi 160 millió forint, utóbbi 60 millió forint.