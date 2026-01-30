Magyar Péter: Baltával támadtak a Tisza önkénteseire egy debreceni lakótelepen

Döbbenet! Baltával támadtak a TISZA fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. Az elkövető a hírek szerint egy tanár, akinek a gyerekei is otthon tartózkodtak

– közölte Magyar Péter péntek este a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke egy videót is közölt a történtekről, amelyen az látható, amint egy lépcsőházban szaladnak lefele a párt aktivistái, akik valaki elől menekülnek.

Magyar közölte, „a fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt.” Ugyanakkor, mint írta:

8 rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre elkapni az elkövetőt.

Hozzáette:

Az önkénteseink sokkot kaptak. A helyszínre tart Tárkányi Zsolt, a Tisza képviselőjelöltje.

Magyar Péter felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy álljon az ország nyilvánossága elé és haladéktalanul állítsa le az általuk szított erőszakot és aggressziót! Egyben felszólította a köztársasági elnököt, hogy szólaljon meg!

Barcsa Lajostól és Széles Dianától, a Fidesz jelöltjeitől azonnali elhatárolódást várunk el

– fűzte hozzá.