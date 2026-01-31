Szijjártó is megszólalt a Pozsonyban lefogott Orosz Örs ügyében

Tegnap késő este Szijjártó Péter is reagált a hírre, miszerint rendőrök vitték el Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát pénteken egy tüntetésről Pozsony óvárosában, ahol a Beneš-dekrétumok ellen tüntettek.

Hazánk külgazdasági és külügyminisztere az alábbi szöveget tette ki a Facebookra:

A Beneš-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat. Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is.

Ahogy tegnap este írtuk: Orosz Örs a rendőrség és a szervezők kérése ellenére sem vette le a láthatósági mellényét, amelyen az a felirat állt, hogy „Megkérdőjelezzük a a Beneš-dekrétumokat”.

A tüntetésen több mint ezren voltak kint, az Új Szó szerint szlovák szót is lehetett hallani.

Orosz este hét körül posztolt a saját Facebook-oldalán arról, hogy a kihallgatását várja.