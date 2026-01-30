Elvittek egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről a szlovák rendőrök

Elvitték a rendőrök Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát pénteken egy tüntetésről Pozsony óvárosában, ahol a Beneš-dekrétumok ellen tüntettek, írja az Új Szó és a Paraméter.sk.

Orosz a rendőrség és a szervezők kérése ellenére sem vette le a láthatósági mellényét, amelyen az a felirat állt, hogy

Megkérdőjelezzük a a Beneš-dekrétumokat.

A tüntetésen több mint ezren voltak kint, az Új Szó szerint szlovák szót is lehetett hallani.

Orosz este hét körül posztolt a saját Facebook-oldalán arról, hogy a kihallgatását várja.

A felirat, és egyben a dekrétumok megkérdőjelezése, egy decemberi BTK-módosítás alapján bűncselekmény lett, akár hathavi szabadságvesztés is járhat érte. Orosz az egyik kezdeményezője volt annak a petíciónak, amelyben közéleti szereplők és aktivisták ennek hatályon kívül helyezését kérik.

Az Új Szó szerint a tüntetésen többen is beszédet mondtak. Voda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója párhuzamot vont a Malina Hedvig elleni eljárás miatt szervezett, 12 évvel ezelőtti tüntetéssel, amelyen ő is felszólalt. Szerinte a szlovák kormány most ennél is tovább ment.

Stubendek Attila, a petíció kezdeményezője arról beszélt, hogy eddig nyolcezren írták azt alá, vállalva a veszélyt, hogy ellenük is büntetőeljárás indul. A másik két kezdeményező, a most elvitt Orosz Örs és Fiala-Butora János önfeljelentést is tettek a rendőrségen.

Kovács Balázs szervező a nagyszülei csehországi kitelepítésére hivatkozva kijelentette:

Tartozunk szüleink, nagyszüleink és dédszüleink emlékének azzal, hogy kimondjuk: ami a második világháború után történt, annak soha nem lett volna szabad megtörténnie.

A tüntetés végén elénekelték a szlovák és a magyar himnuszokat.