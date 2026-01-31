A helyzet nem jó, de jó irányba mozdult el Orbán szerint, és a miniszterelnök szerint felmerül a kérdés, hogy miként gondolkodjanak a fizikai munkát végző emberekről.

Miből lett a baj, miért keveredett fel a zacc? Mert mindenkinek van önérzete. A cigány embereknek is van önérzete, és ha olyan mondatot hallanak, amiben úgy érzik, hogy nem lehetőséget akarnak nekik adni, akkor az önbecsülés megsérül és felemelik a fejüket.

A politika meg olyan, hogy van olyan mondat, ami félrecsúszik, és ezt meg lehet beszélni, és helyre lehet tenni, fogalmazott. Orbán szerint egy ember értékét az elvégzett munkájának a minősége adja, nem a származása és nem az iskolája, ezért az ő fejében úgy van, hogy egy takarító munkáját tisztességesen elvégző embert feljebb sorol, mint egy rosszul dolgozó, szellemi foglalkozást végző embert.

Egy rossz orvos rosszabb, mint egy jó takarító.

Orbán szerint érdemes mindenkinek megnyugodni és haladni tovább. Érti, hogy miért érzik magukat sértve a magyarországi cigányok Lázár János kijelentése miatt, az volt ezzel a baj, hogy úgy érezték, hogy őket nem tartják ennél többre, vélekedett.