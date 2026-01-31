lakástűznánási úttűz
Ég egy ház a Nánási úton

2026. 01. 31. 21:48

Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Kiss Ádám szombaton este.

Mint az MTI-nek elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták. A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

