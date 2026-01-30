Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Szegedi Törvényszék azt a szatymazi nőt, aki 2024 szeptemberében öt liter benzint locsolt a fivére lakrészére, majd meggyújtotta azt. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt elítélt 50 éves nő feltételesen sem bocsátható szabadságra.

A nő és a testvére együtt lakott az anyjuktól örökölt szatymazi házban. A főépületben nő élt az élettársával, míg a zömében fából és más éghető anyagokból álló melléképületet a fivére használta. Az iszákos testvérek között rendszeresek voltak a viták, de tettlegességre nem került sor. 2024. szeptember 1-jén mindketten italoztak. Este a nő azt mondta az élettársának, hogy nem tud tovább együtt élni fivérével, ezért meg akarja ölni őt.

Leült egy raklapra csodálni a tüzet

A nő este hét körül magához vett egy ötliteres kannát teli benzinnel, majd az üzemanyagot a fivére lakrészére öntötte. A nő élettársa a történtek miatt számonkérte a pűrját, aki azt válaszolta, „a benzin ott van, ahol lennie kell”. Az asszony ezután meggyújtotta a benzint, majd leült egy raklapra csodálni a pillanatok alatt lángra kapó épületet. Az elkövető élettársa oltani kezdte a tüzet, majd látva, hogy nem jár sikerrel, kiabálva figyelmeztette a sógorát a tűzre. Ezt meghallva a sértett kirúgta a hátsó ajtót, és épségben kimenekült a lakrészéből.

A nőt két évvel korábban szorongásos problémái miatt pszichiáterhez fordult, de a neki felírt gyógyszerek szedését később megtagadta. Az MTI azt írta, hogy a bűncselekmény előtt néhány héttel öngyilkosságot kísérelt meg. A szakértői vélemény szerint az elkövető érzelmileg labilis, személyiségzavarral küzd, de ez nem befolyásolta beszámítási képességét. A nő a bíróság előtt azt vallotta, hogy nem akarta megölni testvérét, csak rá akart ijeszteni az őt rendszeresen verbálisan bántalmazó férfira.

Bocsánatkérés

Arra hivatkozott, a korábban megivott két liter sör és egy deci pálinka miatt olyan részeg volt, hogy nem tudta, mi történik körülötte, ezért nem vett részt az oltásban. Hangsúlyozta, nagyon megbánta a történteket. Az utolsó szó jogán bocsánatot is kért testvérétől, de a férfi nem fogadta a bocsánatkérést. A tűzvizsgálati jelentés szerint a lángok az ajtó mellett a falat és tetőt is elérték.

A sértett szerint a melléképületben mintegy 400 ezer forint kár keletkezett. Tóth Tibor bíró az indoklás során kifejtette, a nő büntetlen előélete, személyiségzavara, megbánása miatt, valamint azért, mert a férfi végül nem sérült meg, a törvényszék lehetőséget látott a 10 éves törvényi minimumnál enyhébb büntetés kiszabására. Az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett, a vádlott és védője három napot kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.