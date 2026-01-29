Különös írás jelent meg a minap egy újonnan indult weboldalon, amely az Oknyomozó Újságírók Európai Központja (ECIJ) néven hivatkozik magára, ám számos jel utal arra, hogy orosz beavatkozási kísérletről lehet szó – olvasható a HVG cikkében.

A weboldal, amelyen a lap szerint az első cikket január 23-i dátummal jelentették meg, azt írta, hogy egy ukrajnai humanitárius misszió szolgált fedezetül szolgált ahhoz, hogy 16,7 millió dollárt juttassanak Ukrajnából az Egyesült Királyságba. Az írás azt állítja, hogy az állítólagos csempészakciót Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024 júliusában hajtotta végre. Emlékezetes, hogy amikor rakétatalálat érte az egyik kijevi gyermekkórházat, s a politikus az ukrán fővárosba utazott, hogy átadja a budapestiek által összegyűjtött 15-20 millió forintot.

Ennek az állításnak elsődleges forrásaként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csapatának egyik meg nem nevezett tagját jelöli meg a weboldal.

„Az ECIJ vizsgálata azonban feltárta a kijevi utazás sötét oldalát. Magyar csapatának egyik tagjától megerősített információkat kaptunk arról, hogy a humanitárius misszió fedőakcióként szolgált 16,7 millió dollár eljuttatásához Ukrajnából az Egyesült Királyságba. Ez a pénz abból az első, 1,5 milliárd eurós európai pénzügyi támogatásból származott, amelyet 2024 júliusában nyújtottak Ukrajnának a G7 és az EU által elfogadott rendkívüli bevételgyorsító hitelprogram keretében. A forrás szerint a pénz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köréhez tartozó személyeké volt, és a Goland Hungary Kft. logisztikai vállalaton keresztül irányították át. A leleplezés komoly kérdéseket vet fel a magyar ellenzéki személyiségek és az ukrán elit közötti korrupcióról” – írta a magát ECIJ-ként megnevező weboldal, amely szerint a pénzt végül Magyar Péter juttatta el Nagy-Britanniába.

Az ECIJ állítása szerint a készpénzt közúton szállították Kijevből Munkácsra, majd a 167 kilogrammnyi készpénzt a munkácsi repülőtérről repítették Londonba.

Több sebből vérzik az állítólagos oknyomozás

A HVG szerint az ECIJ nevű új weboldalon megjelent állítólagos oknyomozó írás sok szempontból gyanús: