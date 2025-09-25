karácsony gergelybudapestműködőképesség
Karácsony: Ma is elvett a kormány Budapesttől több milliárd forintot

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 25. 13:00
Varga Jennifer / 24.hu

Lenyúlni könnyebb, mint tárgyalni, de a kormánynak mégiscsak ez utóbbi lenne a dolga, nem? – tette fel a kérdést Karácsony Gergely Facebook-oldalán csütörtök délután. A főpolgármester azt írta:

ma is elvett a kormány Budapesttől több milliárd forintot – kell hozzá arc, hogy még kamatot is leemeltek a számlánkról.

Karácsony így folytatta: „Van annak bája, hogy a tegnapi Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz-frakció egyik javaslatot a másik után adta be, hogy mire költsünk többet, majd ma reggel arra ébredtünk, hogy hiányzik 6,76 milliárd forintunk, mert Budapest számlájáról a kormány leemelt 6,2 milliárdot és még 511 millió forint »kamatot«.”

A főpolgármester elmondása szerint szerdán próbálta elmagyarázni Szentkirályi Alexandra Fidesz-frakcióvezetőnek a Fővárosi Közgyűlésben, hogy a budapesti közlekedést nem ő fogja leállítani, hanem „a Budapest-ellenes kormányzati sarc dönti be.”

Ha a kormány továbbra is hónapról hónapra nyúlja le a város pénzét, akkor Budapest működőképessége ellehetetlenül. De mondom újra: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja

– szögezte le. Karácsony jelezte, hogy az ÁSZ és a FÁSZ jelentése is kimondta, hogy Budapest működőképessége veszélyben van, és azt kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy mire várnak még. Végül úgy fogalmazott:

A fővárosi közösségi közlekedés leállására? A helyükben én nem várnék addig. Nem kell, hogy ezt fenyegetésnek vegyék – elég, ha figyelmeztetésnek.

