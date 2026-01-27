hadházy ákosorbán viktorsvájcszálloda
Hadházy: Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg Orbán

2026. 01. 27. 07:34
Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában, az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben szállt meg a múlt héten Orbán Viktor, írta Hadházy Ákos a Facebookján.

Az ellenzéki képviselő szerint a miniszterelnököt a videós stábja buktatta le, ugyanis az egyik videóban jól látszik az autó navigációján, hogy hol vannak. „A véletlen kizárható: ez a hotel a Zürichen kívül, elszigetelten fekszik és a képen az is pontosan látszik, hogy nem a közúton, hanem még az indulásnál, a szálloda belső útján készült a snitt” – írta Hadházy.

A szálloda Hadházy szerint Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli: a 4000 négyzetméteres spával, két Michelin-csillagos étteremmel és egyedülálló művészeti gyűjteménnyel (Dalí, Warhol alkotásokkal a folyosókon) ellátott hotelben a legolcsóbb szoba egy éjszakára 250 ezer forintba kerül, de van lakosztály 6 millió/éj áron is.

Hadházy állításairól kérdést küldtünk a miniszterelnökségnek, ha válaszolnak, beszámolunk róla.

Orbán azért utazott a svájci Davosba, hogy aláírja Magyarország csatlakozását a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz.

