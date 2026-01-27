bűnügysopronkéselésmunkásszálló
Belföld

Életveszélyesen megkéselte a párját egy fiatal nő egy soproni szállón

24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 27. 16:06
24.hu

Megkéselte az élettársát egy nő az egyik soproni munkásszállón. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nő vasárnap délután egy nagy késsel szúrta mellkason a férfit a munkásszállón.

Az áldozat a szúrás következtében életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a nőt, és vizsgálják, hogy az ügyben megvalósult-e súlyosabb bűncselekmény.

A Győri Járásbíróság szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye miatt elrendelte a nő letartóztatását.

Már nem ez volt az első olyan alkalom, hogy megkéseltek valakit az egyik soproni munkásszállón. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártóék közölték az ukrán nagykövettel, hogy nem tűrik, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba
Korábban jön az óraátállítás 2026 tavaszán, mint az elmúlt években
Kiara Lord Stohl Andrásnak: Úgy láttam, egy kicsit kancsal vagy
Retro kvíz: Kovács Kati vagy Cserháti Zsuzsa? Most kiderül, mennyit tudsz a magyar énekesnőkről
Orbán Balázs és a cancel culture – a legsutább amerikai importtermék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik