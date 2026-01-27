Megkéselte az élettársát egy nő az egyik soproni munkásszállón. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nő vasárnap délután egy nagy késsel szúrta mellkason a férfit a munkásszállón.

Az áldozat a szúrás következtében életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a nőt, és vizsgálják, hogy az ügyben megvalósult-e súlyosabb bűncselekmény.

A Győri Járásbíróság szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye miatt elrendelte a nő letartóztatását.

Már nem ez volt az első olyan alkalom, hogy megkéseltek valakit az egyik soproni munkásszállón.