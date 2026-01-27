Kifosztottak egy vasúti büfékocsit Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 100 ezer forintnyi élelmiszert és italt vittek el a betörők a nyíregyházi vasútállomáson álló vonatszerelvény büfékocsijából.

A vasúti alkalmazottak megzavarták a tolvajokat, ezért azok az összepakolt zsákmány egy részét hátrahagyták a büfékocsiban.A rendőrök azonosították és elfogták a helybeli elkövetőket. A 24 éves H. M. és a 32 éves L. F. azonnal pénzzé tették a magukkal vitt termékeket.

A nyomozók lopás bűntettével gyanúsították meg a két férfit: H. M.-et őrizetbe vették, társa szabadlábon védekezhet.