Nagyobb közúti baleset történt az M2-es autóúton kedden a hajnali órákban. A helyszínen tartózkodó munkatársunk szerint több tíz kilométeres a sor Budapest felé, a helyszínre rendőr, tűzoltó és mentő is érkezett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kedden reggel a 24.hu érdeklődésére megerősítette a baleset hírét.

Három személyautó és egy furgon karambolozott az M2-es autóúton

– közölte Mukics Dániel szóvivő hozzátéve, hogy Budapest irányában teljes útzár van érvényben a forgalmi akadály miatt.

A tájékoztatás szerint a helyszínen a műszaki mentés folyamatban van, a tűzoltók mind a négy járművet áramtalanították.

Az Útinform tájékoztatása szerint szintén baleset lassítja a forgalmat az M0-son. Az autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont közelében, az M3-as autópálya csomópontja előtt két autó ütközött össze, ezért jelentős torlódásra kell készülni. Azt írták, hogy a 65-ös kilométernél történt baleset miatt a belső és a középső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 7 kilométert.