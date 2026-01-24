Tasnádi Péter is beleszállt Lázár Jánosba a „cigányozós” beszéde miatt

Úgy gondolom, hogy Lázár úr nézzen mélyen magába, és mondjon le!

– ezzel zárta a január 24-én kora délután a Facebookra feltöltött videóját Tasnádi Péter, aki szintén szükségét érezte, hogy reagáljon Lázár János Balatonalmádiban elmondott beszédére, amelyben az építési és közlekedésügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Az alvilági tevékenysége miatt többször elítélt, de a Magyar Ökölvívó Szövetség egykori elnökségi tagjaként is ismert Tasnádi a videójában arról beszél, hogy a „Fidesz üdvöskéjének sikerült megint vérig sérteni egy népcsoportot”, utalva a „cigányozós” beszédre. Véleménye szerint a cigányságra nem belső tartalékként, hanem erőforrásként kellene tekinteni, hiszen

a cigányság építette fel szinte Magyarországot, mert azért, ha megnézzük az építőipart, az utakat, szinte mindenhol cigány emberek dolgoznak.

Tasnádi emellett arról beszélt, hogy emlékezni kell a szocializmus fekete vonatjaira, azon szerelvényekre, amelyeken a vidékről érkező cigányok érkeztek dolgozni, hogy felépítsék a lakótelepeket, a közintézményeket. Ezután tért ki egy jelenlegi vállalkozására, amiben legalább 90 cigány ember dolgozik, és mindig precízek, pontosak, ott vannak időben, esőben, hóban, 40 fokos hőségben, mert felelősséggel vannak a családjuk iránt. Tasnádi szerint a cigányok többsége ilyen, majd önvizsgálatra és lemondásra szólította fel Lázár Jánost.

A teljes videó itt tekinthető meg.

A miniszter beszédét követően többek között Kis Grófo is szükségét érezte megszólalni, Lázár János pedig a Fidesztől meglepő módon azóta bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott, mondván, hogy félreértették a szavait. A beszédre reagált Vályi István, Lakatos László, Orsós János és természetesen Magyar Péter is.

Kik is a magyarországi cigányok?

