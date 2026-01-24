Lázár János: Árad a pornó a Tiszából!

Lázár János az egyik Lázárinfón arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, ami után Magyar Péter felszólította, hogy távozzon a közéletből.
Az építési és közlekedési miniszter később sem nyilatkozott megbánóan a nyilatkozatáról, helyette libsi jóemberkedésről írt, majd egy zavarba ejtő fotókollázst tette közzé a Facebookján, melyen Lázár sugalmazása szerint háromszor látható ugyanaz a nő: az első képen a Lázárinfón kérdez, a másodikon a Tisza elnökével pózol, a harmadikon pedig hiányos öltözetben fotózza magát.
Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!
– írta a képválogatáshoz a miniszter.
Az elmúlt napokban attól volt hangos a kormánysajtó, hogy állítólag egy pornós múlttal rendelkező nő kérdezte fel Lázárt az egyik fórumán. amit a miniszter később úgy kommentált:
Csepelen olyan zavarba estem. Eljött egy tiszás, rózsaszínbe öltözött hölgy, tiszás főaktivista, akiről tegnap kiderült, hogy nemcsak tiszás főaktivista, hanem más jellegű tevékenységgel is tölti az idejét. Állítólag pornószínésznőként is tevékenykedik. Ezt írják, nem tudom. Ma a kollégáim fotódokumentációt is mutattak, de én nem akartam ezzel foglalkozni. Túl sok fiatallal dolgozom.