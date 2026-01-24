Lázár János: Árad a pornó a Tiszából!

Lázár János az egyik Lázárinfón arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, ami után Magyar Péter felszólította, hogy távozzon a közéletből.

Az építési és közlekedési miniszter később sem nyilatkozott megbánóan a nyilatkozatáról, helyette libsi jóemberkedésről írt, majd egy zavarba ejtő fotókollázst tette közzé a Facebookján, melyen Lázár sugalmazása szerint háromszor látható ugyanaz a nő: az első képen a Lázárinfón kérdez, a másodikon a Tisza elnökével pózol, a harmadikon pedig hiányos öltözetben fotózza magát.

Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!

– írta a képválogatáshoz a miniszter.

<span style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az elmúlt napokban attól volt hangos a kormánysajtó, hogy állítólag egy pornós múlttal rendelkező nő kérdezte fel Lázárt az egyik fórumán. amit a miniszter később úgy kommentált: