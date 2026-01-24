lázár jánoslázárinfómagyar péterpornó
Belföld

Lázár János: Árad a pornó a Tiszából!

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 01. 24. 06:40
Mohos Márton / 24.hu

Lázár János az egyik Lázárinfón arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, ami után Magyar Péter felszólította, hogy távozzon a közéletből.

Az építési és közlekedési miniszter később sem nyilatkozott megbánóan a nyilatkozatáról, helyette libsi jóemberkedésről írt, majd egy zavarba ejtő fotókollázst tette közzé a Facebookján, melyen Lázár sugalmazása szerint háromszor látható ugyanaz a nő: az első képen a Lázárinfón kérdez, a másodikon a Tisza elnökével pózol, a harmadikon pedig hiányos öltözetben fotózza magát.

Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!

– írta a képválogatáshoz a miniszter.

Az elmúlt napokban attól volt hangos a kormánysajtó, hogy állítólag egy pornós múlttal rendelkező nő kérdezte fel Lázárt az egyik fórumán. amit a miniszter később úgy kommentált:

Csepelen olyan zavarba estem. Eljött egy tiszás, rózsaszínbe öltözött hölgy, tiszás főaktivista, akiről tegnap kiderült, hogy nemcsak tiszás főaktivista, hanem más jellegű tevékenységgel is tölti az idejét. Állítólag pornószínésznőként is tevékenykedik. Ezt írják, nem tudom. Ma a kollégáim fotódokumentációt is mutattak, de én nem akartam ezzel foglalkozni. Túl sok fiatallal dolgozom.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Brooklyn Beckham kínosnak érezte az anyjával való táncot – most egy szemtanú elmondta, mi történt valójában az esküvőn
Hétgólos hátrányból mentett pontot a kéziválogatott Svájc ellen
Síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát a román AUR képviselője
Megbüntette a Tisza Párt képviselőit az Európai Néppárt
Grönland-probléma: Dánia válasza Trumpra az, hogy még több amerikai fegyvert vesznek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik