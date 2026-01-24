a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. január 24.

Lázár János
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 24. 20:07
Lázár János
Mohos Márton / 24.hu
Lázár János elnézést kért, a Tisza bemutatta külügyi szakértőjét.

