- Lázár János elnézést kért a cigány emberektől, Orbán Viktor kimondta Magyar Péter nevét
- Török Gábor Lázár János bocsánatkéréséről: a politikus előtérbe tolása új veszélyeket is jelent
- Orbán Anita: Be kell fejezni a hintapolitikát, az EU-n keresztül is lehet erősíteni a szuverenitásunkat
- Magyar Péter: A Fidesz ma támadja Orbán Anitát, pedig 2020‑ban még NATO‑vezetőnek akarta jelölni
- Ukrán külügyminiszter: Orbán Viktor úgy viselkedik, mint Szálasi; a magyarok nem ezt érdemlik
- Szövetségi ügynökök lőttek agyon egy embert Minneapolisban, tüntetők rohamozták meg a helyszínt
- Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok – 3,778 milliárd forint volt a tét
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 24.
Mohos Márton / 24.hu
Lázár János elnézést kért, a Tisza bemutatta külügyi szakértőjét.
