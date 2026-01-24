Rendkívüli kemény üzenetet fogalmazott meg Szijjártó Péter számára Andrij Szibiha ukrán külügyminiszer, miután magyar kollégája azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy be akar avatkozni az áprilisi választásokba.

A kijevi tárcavezető szerint Orbán Viktor miniszterelnök kijelentése, miszerint a következő száz évben sem engedné Ukrajna EU‑csatlakozását, valójában a kárpátaljai magyaroknak szóló üzenet, és cinikus utalás a trianoni békeszerződésre.

Valakinek ki kell mondania ezt a kellemetlen igazságot. Orbán Viktor és köre nem törődik az Ukrajnában élő magyarok jólétével és biztonságával. Orbán számára ők csupán túszok geopolitikai játszmáiban, és eszközök ahhoz, hogy különféle külföldi konstrukciókon és alapítványokon keresztül pénzt mozgasson – újabb futballstadionok építésére vagy egy új magánállatkertre zebrákkal. Miért nem mondja nyíltan a kárpátaljai magyarok szemébe?

Szibiha úgy véli, hogy Ukrajna uniós csatlakozása közelebb hozná a békét és a biztonságot Európában, Orbán azonban az EU‑bővítés akadályozásával Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja.

Ma Orbán már nem is Horthy Miklós módjára viselkedik, hanem inkább Hitler csatlósára, Szálasi Ferencre emlékeztet. Ez a második világháború egyik legsúlyosabb tanulsága. Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. Magyarország nem érdemli meg, hogy ismét a történelem rossz oldalára kerüljön – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel.

Hangsúlyozta, hogy a magyar nép a szabadság és méltóság hagyományát képviseli, és szerinte nem Ukrajnától kell tartania a magyar kormánynak, hanem a magyar választóktól, akik belefáradtak a megosztó politikába.

Szijjártó: Ukrajna beavatkozik a választásba

A magyar külügyminiszter csütörtökön azt állította, Ukrajna „durván beavatkozik” a magyar választásokba, miután Szibiha élesen reagált Orbán Viktor azon kijelentésére, hogy a következő száz évben sem lesz olyan magyar parlament, amely támogatná Ukrajna EU‑csatlakozását. Szibiha a közösségi médiában bírálta a magyar miniszterelnököt, és azt írta: szerinte ez a politikai terv kudarcra van ítélve.

Szijjártó erre válaszul azt mondta, hogy az ukrán vezetők nyilatkozatai a magyar választási kampány befolyásolására irányulnak. Szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán külügy is „személyeskedő” támadásokat indított, és a magyar kormány nem hagyja, hogy Magyarországot „belerángassák” a háborúba.

Szibiha szombati bejegyzésére Szijjártó röviden reagált. Szerinte az ukrán külügyminiszter nyilatkozata azt üzeni, hogy Ukrajna „elindul a magyar parlamenti választáson”, és a Tisza Párt az ő támogatásukat képviseli. A külügyminiszter úgy fogalmazott: az ukrán vezetés célja a magyar szuverenitás megszüntetése és az, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba. A választás tétjeként Szijjártó azt állítja: „Ukrajna vagy Magyarország.”

Andrij Szibiha teljes üzenete Szijjártó Péternek

Nevezzük nevén a dolgokat, @FM_Szijjarto. Amikor Orbán Viktor azt állítja, hogy a következő száz évben nem engedi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, valójában nem az ukrán államhoz szól. Elsősorban a kárpátaljai magyaroknak üzen. Ez egyfajta freudi elszólásnak hat: utalás egy több mint száz éve aláírt békeszerződésre, amely a magyarok számára tragikus következményekkel járt. Ez a cinizmus csúcsa. Valakinek ki kell mondania ezt a kellemetlen igazságot. Orbán Viktor és köre nem törődik az Ukrajnában élő magyarok jólétével és biztonságával. Orbán számára ők csupán túszok geopolitikai játszmáiban, és eszközök ahhoz, hogy különféle külföldi konstrukciókon és alapítványokon keresztül pénzt mozgasson – újabb futballstadionok vagy akár egy új magánállatkert megépítésére zebrákkal. Miért nem mondja ezt nyíltan a kárpátaljai magyaroknak? Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió a béke projektje. A második világháború után azért jött létre, hogy megakadályozza egy újabb háború kitörését. Ukrajna uniós csatlakozása közelebb hozná a békét, és biztonságot, valamint jólétet garantálna egész Európa és az egész magyar nemzet számára. Ez azonban nem Putyin érdeke. Ő a háború elhúzódásában érdekelt. Ukrajna EU-tagságának akadályozásával Orbán Putyin akaratát szolgálja, miközben gátolja a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rendszerének cinkosává teszi. Ma Orbán már nem is Horthy Miklós módjára viselkedik, hanem inkább Hitler csatlósára, Szálasi Ferencre emlékeztet. Ez a második világháború egyik legsúlyosabb tanulsága. Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. Magyarország nem érdemli meg, hogy ismét a történelem rossz oldalára kerüljön – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel. A magyar nép a méltóság és a szabadság népe – II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbáné. A választásokat illetően pedig: nem Ukrajnától kell félniük. Hanem a magyar emberektől, akik belefáradtak a hazugságokba, a kleptokráciába és a gyűlöletkeltésbe.