Magyar Péter: A Fidesz ma támadja Orbán Anitát, pedig 2020‑ban még NATO‑vezetőnek akarta jelölni

Magyar Péter szerint a kormány saját magának mond ellent azzal, hogy ma támadja Orbán Anitát, a Tisza Párt szombaton bejelentett külügyi szakértőjét, miközben állítása szerint 2020‑ban éppen a Fidesz‑kormány kérte fel őt, hogy pályázza meg a NATO főtitkárhelyettesi pozícióját.

Csodálatos élmény nézni, hogyan rúgja be Szijjártó, Kocsis és az egész vándorcirkusz Orbán Anita kapcsán az öngólokat. No, Srácok, Ha szerintetek tényleg egy sorosista, globalista Bajnai-barát lenne Orbán Anita, akkor megkérdezhetem, hogy miért kérte fel az Orbán-kormány, hogy 2020-ban pályázza meg a NATO főtitkár-helyettesi pozíciót?

A Tisza elnöke azt írta, hogy Orbán Anitát a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium készítette fel a jelölésre, a magyar NATO‑nagykövetség kísérte el a végső interjúra, és a kormány végig támogatta a folyamatot.

„Nem akarjátok nyilvánosságra hozni a minisztériumi felkészítő anyagokat, amikkel támogattátok, vagy a nagykövetségi jelentést, amelyben beszámolnak arról, hogy Anita esélyes a végső győzelemre?”

Magyar hozzátette, hogy Orbán Anita 60 jelöltből az utolsó ötbe jutott, de „szerencsére nem a NATO-nal dolgozik, hanem a hazájáért fog áprilistól”.

Orbán Anita az egyik legmagasabban jegyzett magyar női üzleti vezető

Magyar szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi szakértője. A politikus szerint Orbán Anita tapasztalt diplomata és a nemzetközi üzleti élet egyik legmagasabban jegyzett magyar női vezetője, aki londoni felső vezetői pozícióból tért haza, hogy a párt külpolitikai munkáját erősítse.

A Tisza korábban már egyeztetett vele külügyi és energetikai kérdésekről, de akkor még nem volt formális kapcsolat. Magyar Péter most azt írja: a leendő külügyi vezető elsődleges feladata a „valódi magyar szuverenitás helyreállítása” lehet.

Orbán Anita korábban több jelentős pozíciót töltött be: a Vodafone magyarországi vezérigazgató-helyettese volt, majd a vállalat globális igazgatójaként Londonban dolgozott. A Forbes öt éve folyamatosan a legbefolyásosabb magyar üzleti szereplők közé sorolja.

A 2010-es választás előtt a Fidesz újbudai jelöltje lett volna, de visszalépett, később pedig a külügyminisztériumban dolgozott energiaügyi nagykövetként. 2008-ban könyvet írt az orosz befolyásról, amelyben élesen bírálta Vlagyimir Putyint. Újságíróként a Heti Válasz külpolitikai rovatát is vezette.

A Tisza Párt videójában az is elhangzik, hogy Orbán Anita jó kapcsolatokat ápol a V4 több vezetőjével, és kiemelt célja a lengyel–magyar kapcsolatok újjáélesztése.

Orbán Anita bírálta a külügy működését

Orbán Anita szerint az ideális magyar külpolitika egyértelműen a Nyugathoz tartozást jelenti, a „hintapolitika” lezárásával, a lengyel–magyar kapcsolatok rendezésével és a visegrádi együttműködés erősítésével. Úgy véli, Magyarország EU‑tagságának megerősítése és az uniós pénzek visszaszerzése kulcskérdés, ahogyan a konstruktív, nem vétóalapú együttműködés is.

A háború kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Magyarország jelenleg az orosz álláspontot képviseli, ezen szerinte változtatni kell, miközben továbbra sem támogatnának fegyverszállítást vagy katonai részvételt. Fontos feladatnak tartja a kárpátaljai magyarság védelmét és a külügyi informatikai rendszerek megerősítését.

Az EU‑t Orbán Anita a világ legfontosabb békeprojektjének nevezte, szerinte aki ezt háborús szervezetként mutatja be, valójában a háborúpárti álláspontot támogatja. A Benes-dekrétumok ügyében a pozsonyi külüggyel való rendezést sürgette, a kisebbségi magyarságot pedig hídnak tartja a két ország között.

Végül a külügyminisztérium működését bírálta: szerinte pazarló, és a digitalizáció hiánya miatt lassan reagál. Úgy véli, a nagykövetségek sok esetben politikai kifizetőhelyként működnek, ezen változtatni kell.

Szijjártó Péter a Facebookon reagált a Tisza Párt által bemutatott külügyi szakértőre, Orbán Anitára. A külügyminiszter azt mondta, ismeri őt, és korábban szerinte „sokat házalt” nála az amerikai demokratákkal való állítólagos kapcsolataival, valamint nagy nyugati energiacégek nevében lobbizva próbálta rávenni, hogy Magyarország ne vásároljon több olcsó orosz gázt. Szijjártó szerint Orbán Anita „ideális választás Brüsszelnek és Kijevnek”.