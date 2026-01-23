reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 01. 23. 07:02
2026. január 23., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Március 13-ig a román vasúttársaság pályakarbantartást végez, ezért a Békéscsaba és Nagyszalonta között közlekedő vonatok helyett Kötegyán és Nagyszalonta között pótlóbuszok közlekednek.

BKK

  • 193E és a 236-os autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Vecsés, Market Central Ferihegy megállót.

 

Mai időjárás:

  • Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +1 fok között alakul.
  • Késő estére -4 és 0 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Zelma
  • Rajmund

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 383,95
  • USD 328,36
  • CHF 413,86
  • GBP 441,45

 

