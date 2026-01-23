Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 23., péntek
- Először ül le tárgyalni Ukrajna, Oroszország és Amerika, de nem Budapesten. Háromoldalú béketárgyalások kezdődnek, jelentette be Volodimir Zelenszkij.
- Orbán „atombomba jellegű mellbe rúgást” kapott Brüsszelben. A kormányfő szerint a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, ami az ukrán EU-tagság mellett szavazna.
- A látványosan ingerült Magyar Péter arról beszélt, hogy 2026 Magyarországán fagyási sérülésekkel visznek be gyerekeket a kórházba.
- Megvan, mennyit fizettek Lázárék a Magyar Vagon bedőlt cégeinek megmentésére.
- Trump veje Davosban ismertette a Gáza újjáépítését bemutató mestertervét.
- Trump a jegybank után a legnagyobb amerikai kereskedelmi banknak is nekiment. Pert indít a JPMorgan Chase és annak vezetője ellen, mert szerinte politikai okokból szüntették meg a számláját.
- Friss hírek érkeztek Fenyő Miklósról: így van most az énekes.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Március 13-ig a román vasúttársaság pályakarbantartást végez, ezért a Békéscsaba és Nagyszalonta között közlekedő vonatok helyett Kötegyán és Nagyszalonta között pótlóbuszok közlekednek.
BKK
- A 193E és a 236-os autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Vecsés, Market Central Ferihegy megállót.
Mai időjárás:
- Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +1 fok között alakul.
- Késő estére -4 és 0 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Zelma
- Rajmund
Deviza középárfolyam:
- EUR 383,95
- USD 328,36
- CHF 413,86
- GBP 441,45
„Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást
Beszéltünk lelkes és kevésbé lelkes polgármesterekkel is, hogy megtudjuk, miként tesznek eleget a kormányfői ukáznak a választási kampányban.