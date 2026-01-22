Donald Trump amerikai elnök pert indított a JPMorgan Chase és vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen, azt állítva, hogy a bank politikai okokból megszüntette a számláit – közölte a Reuters. Trump 5 milliárd dolláros kártérítést követel arra hivatkozva, hogy a JPMorgan rosszhiszeműen járt el vele szemben, amikor politikai megfontolásból, a „politikai széljárást meglovagolva” több Trump-hoz köthető bankszámlát is megszüntetett.

Trump szerint „kibankolták” őt

Trump keresete szerint a legnagyobb amerikai kereskedelmi bank előzetes értesítés és jogorvoslati lehetőség nélkül, saját belső szabályait is megsértve, egyoldalúan zárta be a hozzá, valamint vendéglátóipari érdekeltségeihez tartozó számlákat. A beadvány szerint a felperesek jelentős reputációs kárt szenvedtek el, mivel más pénzintézetekhez kellett fordulniuk, és egyértelművé vált számukra, hogy a JPMorgan „kibankolta” őket.

A kereset Dimont azzal is vádolja, hogy egy „feketelistát” tartott fenn, amelynek célja az volt, hogy más bankokat is elrettentsen a Trump vállalkozásaival, családtagjaival, illetve magával Trumppal való üzleti kapcsolattól. A kereset szerint ez a feketelista „szándékos és rosszindulatú valótlanság”.

A bank cáfol

Sajnáljuk, hogy Trump elnök pert indított ellenünk, de meggyőződésünk, hogy a kereset megalapozatlan. Tiszteletben tartjuk az elnök jogát a perindításhoz, ahogyan a saját jogunkat is a védekezéshez.

– írja közleményében a JPMorgan.

A bank hangsúlyozta, hogy nem politikai vagy vallási okokból zár be számlákat. „Számlákat akkor szüntetünk meg, ha azok jogi vagy szabályozási kockázatot jelentenek a vállalat számára. Sajnáljuk, amikor erre kényszerülünk, de a szabályozói elvárások gyakran ezt követelik meg” – közölte a pénzintézet.

Az amerikai bankokra az elmúlt években egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik, különösen konzervatív-trumpista körökből, amelyek szerint egyes pénzintézetek „woke” politikai álláspontokat képviselnek, és diszkriminálnak bizonyos iparágakat – például a fegyver- és fosszilisenergia-szektort. Ez a nyomás Trump második elnöki ciklusa alatt fokozódott. Az elnök több interjúban is azt állította, hogy egyes bankok megtagadták tőle és más konzervatívoktól a szolgáltatásokat, amit a pénzintézetek tagadtak.

A Trump-kormányzat nemrég azzal vétette észre magát, hogy büntetőeljárást indított az amerikai jegybank (FED) ellen. Donald Trump akkor azzal hárította el az ügyet, hogy ő nem tud az Igazságügyi Minisztérium lépéseiről – ám korábban többször is erős nyomást gyakorolt a jegybanki döntéshozókra és heves kritikával illette a FED-et, amiért az nem a neki tetsző kamatszintet állapította meg.