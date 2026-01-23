Meggyilkolta Barbarát, majd a kétgyermekes anya holttestét ágyneműbe tekerte és belerakta a talicskába

Továbbra is rács mögött maradhat az a 31 éves férfi, aki tavaly ősszel egészen brutális módon végzett egy 32 éves kétgyermekes édesanyával Komáromban. A férfi szétverte Barbara fejét, majd ágyneműbe csavarta a nő holttestét, és belerakta a talicskába.

Stoller Katalin, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy az emberölés bűntettével gyanúsított férfi nem tett vallomást, és az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság két hónappal hosszabbítsa meg a férfi letartóztatását.

A férfi tavaly szeptember 25-én egy komáromi házban két különböző tárggyal többször is fejbe vágta a nőismerősét, aki belehalt a sérüléseibe. Az elkövető ez követően ágyneműbe csavarta az anyuka holttestét, majd a ház egyik szobájában beletette a talicskába. A véres ruháját levette, majd otthagyta fürdőszobában, és elhagyta a lakást.