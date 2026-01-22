bűnügytill mátyástill tamásvádemelés
Belföld

Megszólaltak Till Tamás szülei a vádemelésről: Reméljük, megkapja a megérdemelt büntetését. Egy ilyen ember nem a társadalomba való

BRFK
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 22. 13:16
BRFK
A 25 évvel ezelőtt meggyilkolt 11 éves kisfiú szülei lapunktól tudták meg, hogy vádat emeltek Tamás gyilkosa ellen. Ráment az egészségük erre az eljárásra.

Till Tamás szülei a 24.hu-tól értesültek arról, hogy vádat emeltek a 11 éves kisfiuk meggyilkolásával vádolt F. János ellen, és hogy az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a töbszörösen minősített emberöléssel vádolt vállalkozóra.

„Nem tudtunk erről semmit, öntől halljuk először. Nehéz így most erről hirtelen bármit is mondani” – mondta Till Mátyás, hozzátéve, hogy tudna mit mondani, de inkább nem válaszol arra, hogy milyen büntetést érdemel a fia gyilkosa.

Most hallottuk először. Nagyon reméljük, hogy most már szépen haladni fog az ügy, és megkapja azt a büntetést, amit megérdemel

– tette hozzá a felesége, Katalin asszony.

Till Tamás mindössze 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újabb Orbán Viktor bukását jelző weboldalt tiltottak be a magyar hatóságok
Olaszliszka: politikai csaták kereszttüzébe kerültek a tűzifahiány miatt fagyoskodó emberek
2400 éve lezárt sírkamrákat nyitottak fel a régészek
1995-ben perceken múlt a harmadik világháború kitörése
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik