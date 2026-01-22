Megszólaltak Till Tamás szülei a vádemelésről: Reméljük, megkapja a megérdemelt büntetését. Egy ilyen ember nem a társadalomba való

Till Tamás szülei a 24.hu-tól értesültek arról, hogy vádat emeltek a 11 éves kisfiuk meggyilkolásával vádolt F. János ellen, és hogy az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a töbszörösen minősített emberöléssel vádolt vállalkozóra.

„Nem tudtunk erről semmit, öntől halljuk először. Nehéz így most erről hirtelen bármit is mondani” – mondta Till Mátyás, hozzátéve, hogy tudna mit mondani, de inkább nem válaszol arra, hogy milyen büntetést érdemel a fia gyilkosa.

Most hallottuk először. Nagyon reméljük, hogy most már szépen haladni fog az ügy, és megkapja azt a büntetést, amit megérdemel

– tette hozzá a felesége, Katalin asszony.

Till Tamás mindössze 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza.