15 év fegyházat kértek a Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. Jánosra

Többszörösen minősített emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt az F. Jánost, aki közel két és fél évtizeddel ezelőtt brutálisan meggyilkolta Till Tamást.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére. Az ügyész elmondása szerint a terhelt 16 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor, ezért ez a maximális büntetés, amit ki lehet szabni vele szemben.

A vád szerint a kőműves szakmát tanuló fiatalkorú a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A fiatal 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte. Napközben szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen kisfiúra.

F. János egy hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte.

A férfi ezután eltüntette a bűncselekmény nyomait, Tamás holttestét pedig egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

Az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolt F. Jánosra azzal, hogy kötelezzék őt a 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére is.