bűnügyemberöléstill tamásvádemelés
Belföld

15 év fegyházat kértek a Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. Jánosra

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 22. 11:06
police.hu

Többszörösen minősített emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt az F. Jánost, aki közel két és fél évtizeddel ezelőtt brutálisan meggyilkolta Till Tamást. 

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére. Az ügyész elmondása szerint a terhelt 16 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor, ezért ez a maximális büntetés, amit ki lehet szabni vele szemben.

A vád szerint a kőműves szakmát tanuló fiatalkorú a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A fiatal 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte. Napközben szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen kisfiúra.

F. János egy  hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte.

A férfi ezután eltüntette a bűncselekmény nyomait, Tamás holttestét pedig egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

Az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a  tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolt F. Jánosra azzal, hogy kötelezzék őt a 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
2400 éve lezárt sírkamrákat nyitottak fel a régészek
Gyermekkardiológus mentett meg egy magára hagyott, 870 grammos koraszülöttet
Republikon: 33–28 az állás a Tisza javára
Orbán Viktor aláírja a Béketanács alapító okiratát, de nem ő dönt
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik